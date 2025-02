A prefeitura de Volta Redonda suspendeu a licitação para o aluguel de um veículo blindado para atender ao gabinete do prefeito Neto (PP), após questionamentos de empresas interessadas. O pregão, que também envolvia o aluguel de outros 15 carros comuns, foi adiado na última quarta-feira (dia 26), sem nova data definida para o relançamento.

O pedido de suspensão foi feito pelo próprio Poder Executivo Municipal, que alegou a necessidade de ajustes no edital, especialmente em relação à definição do tipo de blindagem a ser contratada. A decisão da Prefeitura de acrescentar um veículo blindado à sua frota ocorre pouco depois da divulgação, no início de fevereiro, de um balanço positivo da segurança pública em Volta Redonda e região.

Segundo dados do 28º Batalhão de Polícia Militar, houve uma redução significativa nos índices de criminalidade. No comparativo entre janeiro de 2024 e o mesmo mês de 2025, os roubos de veículos caíram 62%, e os roubos de rua reduziram 41%. Esses números foram publicados pelo Sistema Integrado de Metas (SIM), do Instituto de Segurança Pública (ISP).

Embora os números da criminalidade apresentem uma tendência de queda, a Prefeitura parece manter a preocupação com o poder de fogo dos criminosos. A proposta de alugar um carro blindado gerou surpresa entre a população, uma vez que o prefeito Neto (PP) não costuma realizar deslocamentos frequentes para outros municípios ou mesmo para a capital, Rio de Janeiro.

Blindagem nível III-A

O edital de licitação para o aluguel do veículo blindado e dos outros 15 carros comuns foi suspenso após críticas de empresas interessadas. O principal questionamento foi a falta de especificação sobre o tipo de blindagem exigido no veículo. O documento, assinado na última segunda-feira (dia 24), justifica a suspensão pela necessidade de revisar o edital e garantir que todas as especificações, como o nível de blindagem, estejam corretamente descritas.

A Folha do Aço apurou que o novo edital, a ser relançado nas próximas semanas, detalhará que o veículo deverá possuir blindagem nível III-A, um modelo amplamente utilizado no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin). Esse tipo de blindagem é capaz de suportar disparos de armas de calibres .22, 9mm, .38, .44, .45, .357 e 12.

Custos e justificativas

O contrato para aluguel do veículo blindado será de R$ 144 mil anuais, enquanto o aluguel dos 15 carros comuns terá o custo de R$ 756 mil, totalizando um investimento do poder público de R$ 900 mil. O edital justifica a necessidade do aluguel devido às condições precárias da frota municipal.

Segundo o documento, a frota está “totalmente sucateada”, colocando em risco a integridade física dos servidores que a utilizam. A contratação de veículos com melhores condições de uso é apresentada como uma medida de segurança para a equipe técnica e administrativa do gabinete do prefeito.

Reações da população

A proposta não foi bem recebida por parte da população, que criticou a prioridade dada à segurança do alto escalão do Palácio 17 de Julho, em detrimento de melhorias em áreas como saúde e educação. João Castro, auxiliar de serviços gerais do bairro Volta Grande, considerou que os recursos públicos poderiam ser melhor investidos.

“A Prefeitura parece mais preocupada em proteger o alto escalão do que em melhorar a saúde ou a educação da cidade”, afirmou. A dona de casa Maria Oliveira, moradora do bairro Dom Bosco, também expressou indignação. “Enquanto a Prefeitura gasta quase R$ 1 milhão com aluguel de carros, várias escolas estão com problemas estruturais e o atendimento na saúde pública deixa a desejar. Isso é um desrespeito com o dinheiro público”, criticou.

Um servidor público que pediu para não ser identificado se mostrou ainda mais indignado com o momento escolhido pela administração promover essa licitação. “A Prefeitura acaba de decretar estado de calamidade financeira na Saúde e, ao mesmo tempo, está pensando em alugar um carro blindado para o prefeito. Não parece que a prioridade deve ser essa, principalmente quando temos serviços essenciais com falta de estrutura. O povo está vendo essas atitudes e se sentindo desrespeitado”, afirmou o servidor.

Especificações do edital

O edital suspenso previa que a entrega dos veículos ocorresse em até 30 dias corridos após a solicitação da Secretaria responsável. Além disso, caso houvesse irregularidades nos carros entregues, a substituição deveria ocorrer em até 48 horas. O critério de seleção para a licitação seria o menor preço por item, uma prática comum em processos licitatórios.