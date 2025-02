O vereador Renan Cury protocolou, ainda em janeiro, projeto de lei visando proibir o uso de recursos públicos para contratar, em Volta Redonda, artistas que façam apologia ao crime organizado e ao uso de drogas. A proposta deve ser apreciada nas próximas semanas.

De acordo com o parlamentar, o poder público não pode ser conivente com o errado. “Infelizmente, vemos por aí artistas cantando músicas favoráveis a crimes contra policiais, incentivo ao tráfico, exaltações a facções criminosas e incitamento ao uso de entorpecentes. Gastar dinheiro público com esse tipo de conteúdo, é no mínimo conivência”, disse Renan.

O vereador ainda destacou que a proibição não é censura a manifestação cultural, e sim, fazer o que é o certo. “Todo e qualquer artista poderá continuar fazendo shows pagos pelo poder público, desde que, obviamente, não cante músicas exaltando crimes”, destacou o parlamentar.

A proposta do vereador, é similar a outras que estão sendo apresentados em várias cidades do Brasil. Em alguns locais, o projeto tem sido batizado como “Lei Anti-Oruam”, em referência direta ao rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno – dono da música mais ouvida do Brasil em janeiro no Spotify.

Polêmica

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, tem se envolvido em polêmicas nos últimos tempos e criticado parlamentares que apresentaram projetos semelhantes a esse. Oruam é filho de Marcinho VP, preso por assassinato, formação de quadrilha e tráfico, apontado pelo Ministério Público (MP) como um dos chefes do Comando Vermelho. O rapper tem uma tatuagem em homenagem ao pai e ao traficante Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes.

Na última semana, Oruam foi preso após fazer manobras arriscadas na Barra da Tijuca (RJ), colocando a vida dele e de outras pessoas em risco. Horas depois, ele pagou fiança e lançou o álbum “Liberdade”, dando a entender que a manobra feita foi proposital, visando mesmo a prisão.

Na manhã desta quarta-feira (26), Oruam voltou a ser preso em flagrante por abrigar em sua casa um foragido da Justiça. O artista era alvo de buscas, e policiais encontraram na mansão dele, no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o traficante Yuri Pereira Gonçalves, que era procurado por organização criminosa.