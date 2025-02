A Prefeitura de Volta Redonda informa sobre o funcionamento dos serviços públicos no feriado prolongado de Carnaval. Os serviços de coleta de lixo, manutenção, unidades de saúde da rede de urgência e emergência e os espaços de lazer estarão abertos no período de 3 a 5 de março. Entretanto, a parte administrativa municipal não funcionará no período, retomando os atendimentos no Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado, na quinta-feira, dia 6/3.

Manutenção

Os serviços da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), que incluem capina, coleta de lixo, roçada, retirada de entulho e varrição continuarão sendo realizados nos bairros do município normalmente no período de 3 a 5/3.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) manterá em funcionamento as UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) dos bairros 249 e Santa Cruz, das 7h às 19h, para atendimento. As demais unidades básicas estarão fechadas, retomando o funcionamento na quinta-feira, dia 6/3.

As unidades 24 horas vão funcionar initerruptamente: hospitais municipais Dr. Munir Rafful (HMMR), São João Batista (HSJB), Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Santo Agostinho – que está atendendo provisoriamente na Faetec, no mesmo bairro.

Tarifa Zero

O ônibus elétrico do Tarifa Zero funcionará na segunda e quarta-feira, dias 3/3 e 5/3, com horários reduzidos.

Lazer

O Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), localizado na Vila Santa Cecília, abrirá normalmente de terça a domingo, 4 a 9/3, das 8h às 16h30. Às segundas-feiras, o Zoo-VR é fechado para manutenção e pescaria da “Melhor Idade”.

O Parque Aquático Municipal, na Ilha São João, fechará na quarta-feira, dia 5/3; nos demais dias o funcionamento permanece normal para o lazer das 8h às 17h aos associados, com a apresentação da carteirinha do parque. O atendimento para a secretaria do parque e a realização de exames dermatológicos retornam na quinta-feira, dia 6/3.

O Pipódromo Cidclei Damasceno Gonzaga, na Rodovia dos Metalúrgicos, vai estar aberto para todos os pipeiros que quiserem aproveitar o período de feriado. O funcionamento do espaço exclusivo para soltar pipas é das 7h às 18h, todos os dias, com rondas da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), principalmente nos fins de semana.