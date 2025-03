VR: Câmeras de reconhecimento facial localizam adolescente dada como desaparecida

Câmeras de reconhecimento facial, que funcionam por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) em Volta Redonda, localizaram neste sábado (15) uma adolescente de 13 anos, dada como desaparecida. A jovem foi encontrada por agentes da Operação Segurança Presente, na Vila Santa Cecília.

Após o sistema de reconhecimento facial identificar que a adolescente constava como desaparecida no banco de dados da Polícia Civil, um alerta foi emitido, e os policiais em patrulhamento pelas ruas conseguiram abordá-la. A jovem foi localizada na Vila Santa Cecília, em frente à loja onde a mãe dela trabalha.

Aos policiais, a mãe da menor contou que havia feito um registro de ocorrência de desaparecimento da filha no ano passado, mas não compareceu à delegacia para informar que ela já havia sido encontrada. Ambas foram conduzidas à 93ª DP para prestar esclarecimentos sobre os fatos, e um novo registro foi feito, atualizando a situação da menor.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, a localização da menor com o uso das câmeras de reconhecimento facial mostra a importância da tecnologia no aspecto social.

“A adolescente já havia aparecido, mas a mãe não havia dado baixa no registro na delegacia. Esse caso demonstra a importância do sistema, que não serve apenas para a captura de foragidos da Justiça ou indivíduos com pendências criminais, mas também auxilia as pessoas a encontrarem desaparecidos”, pontuou o Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop