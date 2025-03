Construção de espaço para motoboys na Rodoviária de VR tem novo atraso e aumento de 24% no custo da obra

O espaço destinado aos motoboys na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, prometido para ser inaugurado até o final da primeira quinzena de janeiro de 2025, é mais uma obra a entrar para a lista de atrasos da gestão do prefeito Neto (PP). Inicialmente orçada em R$ 203 mil, a construção, contratada pela Prefeitura com a empresa D20 Studio de Arquitetura, tem sofrido com atrasos recorrentes, já tendo sido iniciada com um prazo de entrega que nunca foi cumprido.

A obra foi contratada após licitação realizada em setembro de 2024, com previsão de conclusão em dois meses. Contudo, o prazo original foi desconsiderado, e, em janeiro de 2025, a administração municipal concedeu um termo aditivo de 60 dias, estabelecendo a entrega do espaço para 11 de março. No entanto, as obras seguiram lentamente, com avanço apenas na parte de alvenaria, e, nas últimas semanas, o local ficou praticamente inativo, o que gerou críticas pela falta de fiscalização.

“Eu passo todo dia por aqui e é uma vergonha. A obra anda lentamente, não tenho visto quase ninguém trabalhando. O espaço é importante para os motoboys, mas é triste ver o dinheiro público sendo mal gerido assim”, afirmou João Carlos, morador do bairro São Geraldo e trabalhador da área de manutenção de equipamentos eletrônicos.

Este atraso se soma a uma série de outras pendências em obras de infraestrutura que a gestão de Neto enfrenta na cidade. A população tem manifestado insatisfação com a recorrência de prazos não cumpridos, além de questionamentos sobre a fiscalização das obras em andamento.

“Não podemos mais aceitar essa falta de compromisso com a cidade”, disse Ana Souza, comerciária que trabalha na Avenida Amaral Peixoto e, diariamente, pega ônibus no ponto nas proximidades do local da obra.

Novo prazo

Recentemente, quem passou pela Avenida dos Trabalhadores, nas imediações do bairro Laranjal, notou que o canteiro de obras estava praticamente abandonado, com ausência de movimentação. A situação só foi alterada à véspera do Carnaval, quando a Prefeitura assinou mais um termo aditivo, estabelecendo um novo prazo de 60 dias e aumentando o custo da obra em 24,35%, o que elevou o valor do contrato em R$ 49,4 mil.

“A obra dos motoboys é importante, mas isso aqui é um reflexo de como as coisas estão sendo feitas na cidade. Não tem fiscalização, não tem compromisso. O povo é quem paga o preço de tantos atrasos”, desabafou um motoboy, que frequentemente passa pelo local e espera que o espaço melhore suas condições de trabalho.

Agora, a expectativa é que o espaço seja entregue até o Dia do Trabalhador, em 1º de maio. O projeto, uma indicação do vereador Renan Cury (PP), prevê a construção de um banheiro, uma área de descanso e uma copa equipada com geladeira e micro-ondas. Segundo a Prefeitura, esses itens serão adquiridos posteriormente.

Renan Cury também apresentou uma emenda à Lei para ampliar o uso do espaço para motoristas de táxi e de aplicativo, e o texto começará a ser debatido no plenário da Câmara Municipal em abril. Atualmente, os taxistas com ponto na Rodoviária dividem o custo de uma fatura mensal do Saae-VR referente ao consumo de água, muitas vezes utilizada para a limpeza dos veículos. O boleto é gerado em nome de um dos taxistas. Além disso, o banheiro disponível na área de desembarque de passageiros não funciona 24h.

Para um taxista, que preferiu não ser identificado, a iniciativa de Cury representa um avanço. “A gente trabalha horas na rua e não tem um local adequado para usar o banheiro ou descansar um pouco. O fato de termos que pagar para utilizar um banheiro público, que ainda por cima fecha cedo, é um absurdo. Ampliar esse espaço para os taxistas é uma grande conquista para a nossa classe”, afirmou.