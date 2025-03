Foragido por homicídio é preso em Volta Redonda

Câmeras de leitura de placas de veículos, as OCR (Optical Character Recognition – Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português), ajudaram policiais do Sistema Integrado de Operações de Segurança Pública, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a prender um homem de 40 anos, foragido da Justiça por homicídio, neste sábado (15). Segundo a polícia, o detido estaria associado ao tráfico de drogas no bairro Monte Castelo.

Os agentes estavam em patrulhamento quando foram informados de que o sistema de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) havia flagrado o suspeito em uma moto, na Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado, sentido Aero Clube. Durante a tentativa de abordagem, o homem teria tentado fugir, mas acabou interceptado pelos policiais na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o homem. No entanto, em uma pochete em sua posse, os policiais encontraram R$ 7,5 mil em espécie e dois celulares. Segundo informações preliminares, o dinheiro seria proveniente do tráfico de drogas no bairro Monte Castelo.

O suspeito foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda), onde foi confirmado o mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, permanecendo preso.

“Mais uma prisão que contou com o auxílio da tecnologia e a expertise dos profissionais de segurança pública, retirando das ruas uma pessoa com pendência judicial pelo crime de homicídio. É importante frisar que a ação foi cirúrgica, sem qualquer tipo de efeito colateral. Parabenizo a todos os envolvidos nessa ocorrência. Estamos no caminho certo para tornar Volta Redonda uma cidade ainda mais segura”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop