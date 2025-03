Dupla é presa após denúncias sobre tráfico de drogas no Morro da Lagartixa, em Angra dos Reis 

Dois homens foram presos e grande quantidade de drogas foi apreendida nesta terça-feira (18), em Angra dos Reis, após policiais militares do Serviço Reservado do 33º BPM terem realizado levantamento de inteligência com base em informações do Disque Denúncia Angra (0300 253 1177). A denúncia relatava a presença de suspeitos de tráfico de drogas e outras atividades ilícitas no Morro da Lagartixa, bairro Campo Belo.

Equipe da P2 foi até o local, onde os agentes observaram dois homens, um deles com um rádio transmissor nas mãos. Ao perceberem a chegada dos policiais militares, eles tentaram fugir, pegando o saco preto e indo em direção a uma área de mata, mas foram capturados pelos agentes.

Com eles, foram apreendidos 107 pinos de cocaína, 79 pedras de crack, 115 dolas de maconha, oito lança perfumes, dois rádios comunicadores, duas bases de carregamento dos rádios e pequena quantidade de dinheiro em espécie. Quando questionados, afirmaram integrar o tráfico de drogas na localidade, a mando do traficante conhecido como “2D”, reforçando as suspeitas dos agentes e as informações do Disque Denúncia de que a comunidade estava sendo utilizada como ponto de distribuição.

O material apreendido foi encaminhado à 166ª DP, onde os envolvidos permaneceram presos conforme artigo 33 da lei 11.343/06.