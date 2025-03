Volta Redonda registra baixa na criminalidade em área de atuação da Operação Segurança Presente

Projeto do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, a Operação Segurança Presente registrou criminalidade zero na área e no horário de atuação da iniciativa em janeiro e fevereiro deste ano. O levantamento aponta que, graças à presença das forças de segurança, não houve registro dos seguintes crimes: roubo de rua, roubo de veículo, letalidade violenta, roubo de carga, furto de veículo, roubo a estabelecimento comercial, roubo a residência e roubo no interior de coletivo.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, ressaltou a importância do programa do Governo do Estado na prevenção e redução dos índices criminais em Volta Redonda, atuando em pontos estratégicos da cidade.

“O planejamento e a atuação dos agentes da Operação Segurança Presente são feitos com base na mancha criminal, pois entendemos que há a necessidade de um reforço maior nessas áreas onde há maior circulação de pessoas, que hoje são: Vila Santa Cecília, Avenida Amaral Peixoto (Centro), rodoviária municipal e Aterrado. A Operação Segurança Presente vem contribuindo de forma efetiva para o sucesso da segurança pública de Volta Redonda, com prisões e a retirada de foragidos da Justiça das ruas. Graças à integração entre as forças de segurança, conseguimos otimizar os recursos, alcançando uma maior área de atuação, fortalecendo e promovendo uma maior sensação de segurança na população. Estamos avançando para tornar Volta Redonda uma cidade ainda mais segura”, concluiu o Coronel Henrique.

Reforço

Além dos agentes que já atuam no projeto, Volta Redonda deve receber, nos próximos meses, parte do contingente aprovado no concurso público – anunciado no último dia 10 pelo governador Cláudio Castro –, que prevê a contratação temporária de agentes civis para a Operação Segurança Presente. Serão 1.121 vagas para ingresso imediato, sendo 31 para o Médio Paraíba (25 agentes civis e seis assistentes civis, todos voluntários) – parte do contingente da região será destinado ao município.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que a segurança pública é uma das prioridades do governo municipal, atendendo ao anseio dos moradores, e que o resultado dos esforços tem sido reconhecido pela população.

“Avançamos, e muito, para garantir que Volta Redonda seja uma das cidades mais seguras do Brasil. E só conseguimos esse desempenho graças aos esforços de todos: da Semop, da Guarda Municipal, do Ciosp, das polícias Militar e Civil, e do apoio do Governo do Estado. E vamos avançar ainda mais, por meio do nosso trabalho e do reforço que ganharemos, em breve, com os novos agentes civis da Operação Segurança Presente”, afirmou.

Fotos de arquivo – Secom/PMVR.