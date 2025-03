CSN reduz consumo de água em 5,4% na Usina Presidente Vargas em 2024

A CSN continua demonstrando avanços significativos na gestão hídrica de suas operações. Mesmo com o aumento da produção no último ano, a empresa alcançou uma redução de 5,4% do consumo de água na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda.

Essa economia representa uma redução de 150 m³/h, o que equivale a 3.600 m³ por dia — volume suficiente para abastecer aproximadamente 24 mil pessoas, considerando o consumo médio per capita de 150 litros/dia, conforme o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

Para se ter uma ideia do impacto, a água preservada diariamente poderia suprir a demanda de cidades do Estado do Rio de Janeiro, como Paracambi, Areal ou Rio das Flores.

Um dos principais fatores que contribuíram para esse resultado foi a recirculação de mais de 94% da água utilizada nos processos industriais. Essa prática faz parte de um amplo conjunto de iniciativas adotadas pela empresa para otimizar o uso do recurso.

Nos últimos anos, a Usina Presidente Vargas reduziu em mais de 70% a captação de água, consolidando-se como uma das siderúrgicas mais eficientes do Brasil e do mundo em gestão hídrica. Para isso, a unidade conta com mais de 40 estações de tratamento e reuso de água e efluentes.

Além dessas iniciativas, a CSN reforça seu compromisso com a sustentabilidade ao devolver ao Rio Paraíba do Sul a água captada com qualidade ainda melhor do que quando foi retirada, contribuindo para a preservação do ecossistema local e reafirmando seu compromisso com a sustentabilidade.