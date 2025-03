Câmeras flagram e suspeito de furtar cabos telefônicos é preso em Volta Redonda

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (26), por volta das 3h30, suspeito de furtar cabos telefônicos no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A prisão foi feita por policiais militares após agentes do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) flagrarem o crime através das câmeras de monitoramento.

Pelas imagens, é possível ver quando o homem se abaixa próximo a um poste, na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, e corta fios. Toda a ação dura cerca de cinco minutos e ele deixa o local com o material furtado dentro de uma mochila. Com base nessas imagens e nas características do autor, os policiais conseguiram abordá-lo alguns metros à frente, já na Ponte Mário Luiz Haseck – próximo à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João.

Com o homem, foi encontrado cerca de dois metros de cabo telefônico e uma faca de serra, possivelmente usada para cortar os fios. O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde confessou o furto e disse que venderia o cabo pela manhã.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a integração e a rápida resposta a um crime que, segundo ele, traz um grande prejuízo financeiro à infraestrutura da cidade, mas maior ainda no aspecto social.

“Mais uma vez tivemos êxito na prisão de um indivíduo flagrado furtando cabo. Essas pessoas estão saqueando a cidade e temos intensificado as fiscalizações, contando com o apoio das polícias Civil e Militar, e da população de bem. É um crime que causa um prejuízo financeiro enorme, mas maior ainda é o prejuízo social. Um furto de cabo deixa um bairro inteiro sem luz, inviabiliza o tratamento de saúde de pessoas acamadas, coloca em risco a segurança das vias, por causa dos semáforos e todo o ordenamento público, entre outros prejuízos. Temos fechado o cerco e pedimos o apoio da população: denunciem. O sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade”, afirmou o secretário.

Além dos grupos de WhatsApp da Ordem Pública, denúncias sobre esse tipo de crime podem ser feitas pelo o 153 da GMVR, o 190 da Polícia Militar, 197 da Polícia Civil ou 3339-2462 (WhatsApp da Polícia Civil).

Fotos: Divulgação/Semop.