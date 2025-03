Prefeito Neto admite falhas na construção do viaduto da Voldac

O Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda enfrenta mais um problema de execução. O prefeito Neto (PP) reafirmou seu compromisso de fazer de 2025 o ano da entrega de grandes obras na cidade. Entre os projetos prometidos, está a inauguração do viaduto que ligará os bairros Voldac e Niterói, prevista para julho, mês de aniversário do município. No entanto, antes mesmo da entrega, a estrutura já recebe críticas da população pela qualidade da obra.

Durante um programa de rádio na quarta-feira (dia 26), um morador do bairro Água Limpa questionou a fiscalização do projeto e apontou falhas no acabamento. “Está faltando qualidade na empreiteira que está realizando o serviço. O corrimão está torto, o acabamento é de péssima qualidade”, relatou.

Diante da denúncia, Neto reconheceu os problemas e garantiu providências. “Eu já verifiquei isso, já chamei a atenção. O secretário [de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas] Uruan Andrade esteve lá visitando, e eles vão dar um jeito nisso também”, afirmou.

Segundo a Prefeitura, a empresa Santa Luzia, responsável pela obra, já realizou o asfaltamento da estrutura, utilizando cerca de 15 toneladas de asfalto para cobrir os 200 metros de extensão do viaduto. No entanto, serviços essenciais como drenagem e iluminação ainda precisam ser concluídos antes da liberação do tráfego. A expectativa é que a nova ligação viária melhore o fluxo de veículos e facilite o acesso a bairros como Retiro, Voldac, Niterói e Barreira Cravo.

Além desse projeto, Neto também prevê a conclusão da alça do viaduto Heitor Leite Franco até outubro deste ano.

Nota da redação

Diante das reclamações e da admissão do problema por parte do chefe do Executivo, a reportagem questionou a Prefeitura sobre quais medidas concretas serão adotadas para corrigir as falhas e se a empreiteira responsável já foi notificada oficialmente. Até o fechamento desta edição, não houve resposta.

Erros em obras se repetem

Este não é um caso isolado em Volta Redonda. Em 2023, a construção da nova ponte entre os bairros Aero Clube e Aterrado, parte do Plano de Mobilidade Urbana da cidade, apresentou um erro de cálculo que comprometeu sua funcionalidade. A alça de acesso da estrutura foi projetada com altura insuficiente, impedindo a passagem de veículos maiores, como caminhões-baús e ônibus de dois andares.

O problema ficou evidente quando um caminhão ficou preso sob a alça suspensa na Avenida Ministro Salgado Filho, cuja altura ficou limitada a 3,20 metros. O erro levou à necessidade de readequação do projeto, incluindo a possibilidade da construção de um “mini-mergulhão” para corrigir a falha. Além disso, a obra sofreu atrasos e aumento de custos, reforçando a polêmica sobre a qualidade do planejamento e execução das obras de mobilidade na cidade.

Prazos

Além do viaduto da Voldac, o prefeito Neto também pretende concluir até outubro de 2025 a alça do viaduto Heitor Leite Franco, além de finalizar as ciclovias e o asfaltamento de ruas previstos no convênio com o governo do estado. Outro projeto em andamento é a nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, cuja entrega está prevista entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, segundo informações dos responsáveis técnicos pela obra.

Para garantir o cumprimento do cronograma, Neto tem intensificado reuniões com lideranças estaduais. Na última semana, o prefeito se encontrou com o governador Cláudio Castro, além de dialogar com o deputado federal Doutor Luizinho (PP) e o secretário estadual de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade.

“Andamos muito, fizemos muitas agendas e reuniões. As obras estão ficando prontas, estamos finalizando detalhes, sinalizando e equipando antes de a gente fechar as datas. Só temos que agradecer ao Governo do Estado e ao nosso amigo Doutor Luizinho por todo o apoio que recebemos”, afirmou o prefeito.