Volta Redonda registra queda histórica no número de roubos de celulares

Dados oficiais do Instituto de Segurança Pública (ISP), do Governo do Estado do Rio de Janeiro, apontam que em Volta Redonda o número de roubos de celulares está em queda. O crime caiu nos três primeiros meses deste ano: em janeiro foram três registros, enquanto que em fevereiro e em março (parcial) esse tipo de delito teve índice zero. No comparativo do primeiro trimestre de 2025 (3 registros) com o mesmo período do ano passado (10 registros), a redução foi de 70%.

Para efeito comparativo, o primeiro trimestre de 2019 teve 31 crimes do tipo. Mesmo com a pandemia, o mesmo período de 2020 registrou 18 roubos de celulares. Em 2021, com a retomada das atividades do comércio, foram 24 ocorrências. A partir daí, os investimentos em câmeras de segurança voltaram a acontecer e as parcerias com o Governo do Estado saíram do papel. O resultado foi expressivo e constante. Em 2022 foram nove ocorrências, em 2023 cinco registros e em 2024 foram 10. Em 2025 veio o melhor momento com as ocorrências em baixa mínima.

Os números do ISP também apontam uma queda na série histórica – de 2019 a 2025 – no roubo de celular em Volta Redonda. Em 2019, foram contabilizados 131 registros desse tipo de crime, e os índices seguiram em queda, chegando a 29 roubos de celular em 2024, e, até o momento, zerados em quase dois meses seguidos (fevereiro e março de 2025).

Esse tipo de crime tem crescido a nível nacional, se tornando mais frequente em grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. Seguindo uma tendência inversa, Volta Redonda se destaca com queda nos números, e esse caminho para conquistar índices positivos na área da segurança vem sendo pavimentado, principalmente, com investimentos por parte dos governos municipal e estadual, além da integração das forças de segurança.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, afirmou que a redução expressiva nos números de roubo de celulares reflete os investimentos feitos pelo Poder Público Municipal na estruturação da segurança pública de Volta Redonda nos últimos anos – como a criação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a chegada ao município da 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) e a implantação da “Operação Segurança Presente”, além da criação do Sistema Integrado de Segurança Pública.

“São números expressivos e difíceis de serem alcançados. O crime acontece em qualquer lugar do mundo, mas nós temos que criar ferramentas para combatê-lo, e é isso que fizemos em Volta Redonda. Toda essa estrutura possibilita que um maior número de policiais orbite por diversas regiões da cidade, otimizando os recursos das forças de segurança pública e fazendo com que todo o território seja contemplado, trazendo uma maior sensação de segurança à população. Os agentes de segurança são insubstituíveis, mas hoje, além deles, nós temos uma integração muito forte entre as forças de segurança e a tecnologia, a nossa ‘cereja do bolo’, o que torna as ações muito mais eficazes”, disse Coronel Henrique.

Coronel Henrique destacou ainda que a atuação da Ordem Pública tem influenciando a população para uma mudança de comportamento, minimizando as práticas delituosas e adotando atos seguros. “Hoje, o cidadão tem que colaborar com uma mudança de comportamento. Evite se colocar em situações de risco: saiba onde utilizar o celular, saber como entrar em casa de uma forma segura, saber como entrar no carro e ficar atento, diminuindo as chances de ser alvo de uma prática delituosa.”

Para o coordenador da “Operação Segurança Presente”, o major José Eduardo Martins Silvério, os números referentes a roubos de celulares no município representam o melhor índice dos últimos anos. “Mostram a importância das abordagens, do sistema do monitoramento, da ‘Operação Segurança Presente’, e a integração entre as forças de segurança. Isso faz com que Volta Redonda se torne uma cidade cada vez mais segura”, frisou o major.

Investimentos

Como destacado pelo secretário de Ordem Pública, os bons índices são fruto de investimentos na segurança pública, muitos deles promovidos pelo próprio município, como a aquisição de mais de 25 novas viaturas; o ingresso de novos agentes na Guarda Municipal (GMVR); o convênio com o Governo do Estado, que possibilitou a contratação pela prefeitura de policiais militares para atuarem em seus dias de folga, através do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança); e a implantação do programa “Operação Segurança Presente”.

A tecnologia também tem se mostrado uma grande aliada da segurança pública em Volta Redonda, auxiliando em estratégias integradas para o combate e a prevenção ao crime. A cidade já conta com mais de 1.700 câmeras e o sistema de reconhecimento facial – juntos, têm sido primordiais para, de maneira inteligente e eficaz, auxiliar na remoção das ruas de foragidos da Justiça, por exemplo.

E para que os índices de criminalidade continuem em queda na cidade, o prefeito Antonio Francisco Neto garante que Volta Redonda continuará investindo cada vez mais na segurança pública, estreitando ainda mais a parceria com o Governo do Estado.

“Sempre digo que gratidão não prescreve, e a minha pela ajuda do governador Cláudio Castro a Volta Redonda é eterna. A parceria com o município tem sido um sucesso e vem mais coisas boas por aí, como o Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, que vai ficar no bairro Roma, e vai atender nossa cidade e a região. E vamos modernizar o quartel da Guarda Municipal, com um espaço melhor para nossos agentes. Estamos no caminho certo para tornar Volta Redonda a cidade mais segura do país”, falou Neto.

