Sindicato dos Metalúrgicos apresenta proposta sobre o Recreio do Trabalhador

O presidente Odair Mariano e a diretoria executiva do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense esteve reunida, nesta sexta-feira, dia 28, com as gerências de Recursos Humanos, Negócios Imobiliários e Jurídica da CSN. O encontro teve como objetivo a apresentação da proposta do sindicato referente ao Recreio do Trabalhador.

O presidente do sindicato, Odair Mariano, destacou: “Essa proposta representa uma oportunidade de avançarmos em melhorias para os trabalhadores e suas famílias. Estamos comprometidos em garantir que o Recreio do Trabalhador seja um espaço de qualidade, que atenda às necessidades da nossa categoria e promova bem-estar”.

Essa iniciativa reforça o compromisso do sindicato em buscar soluções que beneficiem todos os envolvidos. As discussões seguem em andamento, e novos desdobramentos são aguardados para os próximos dias.