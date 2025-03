Volta Redonda promove evento sobre o espectro autista nos dias 1º e 2 de abril

Para marcar o mês de conscientização sobre o autismo, a centro de saúde mental VIDAS e o Espaço Psicopedagógico NaNu promovem, nos dias 1º e 2 de abril, o evento “Roda de Conversa: O Espectro Autista”, no Auditório do Instituto de Educação Professor Manoel Marinho, em Volta Redonda. A iniciativa gratuita busca ampliar o conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo debates com especialistas e pessoas que vivenciam essa realidade.

A programação conta com palestras sobre temas essenciais, como diagnóstico, bem-estar, uso de medicamentos, nutrição, direitos dos autistas e os desafios das famílias atípicas. Entre os participantes estão a psicóloga Denise Miguel, o médico psiquiatra Dr. Nathan Pereira, a advogada Cíntia Galvão e o jovem autista Pedro Lucas Reis de Oliveira Sousa. O evento será gratuito e terá início às 19h em ambos os dias.

Além de levar informação, a proposta do evento é fortalecer a rede de apoio e inclusão para pessoas com TEA e suas famílias. Com um espaço aberto para troca de experiências, os organizadores esperam sensibilizar a sociedade e estimular práticas mais inclusivas. A participação é livre, e todos estão convidados a se engajar nessa causa.

PROGRAMAÇÃO

01/04

19:00h – Do Diagnóstico à Autonomia

Denise Miguel – Psicóloga

19:30h – Do Diagnóstico ao Bem-Estar

Pedro Lucas Reis de Oliveira Sousa – Jovem Autista, Estudante de Tecnologia

20:20h – Autismo e Medicamentos: Quando e Por Que Usar?

Dr. Nathan Pereira – Médico Psiquiatra

02/04

19:00h – A Nutrição e o Comer no Autismo

Desiane Moresi – Nutricionista Clínica Materno-Infantil

19:30h – Os Direitos do Autista

Cínthia Galvão – Advogada

20:20h – Família Atípica e Seus Desafios: Uma Rede para Acolher

Fernanda Maria Faria Moreira – Secretária da Associação ArFloreSer

Local: Auditório do Instituto de Educação Professor Manoel Marinho

Endereço: Rua 43, nº 52 – Vila Santa Cecília, Volta Redonda – RJ