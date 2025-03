Homem é preso por furtar loja em Resende

Policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam, nesta sexta-feira (28/03), um homem acusado de invadir uma loja de roupas durante a madrugada e furtar diversos itens. O crime ocorreu no bairro Campos Elíseos, em Resende.

De acordo com as investigações, o autor entrou no estabelecimento comercial e subtraiu calças, bonés e roupas íntimas. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

A partir da análise das imagens, os agentes identificaram o suspeito e realizaram diligências na região, conseguindo localizá-lo e prendê-lo em flagrante.