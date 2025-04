Valença: Suspeito foge, pula cercas de arame farpado e invade residência após furto de moto

Um homem de 34 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (dia 7), em Valença, suspeito de furtar uma motocicleta no bairro Cambota e tentar escapar da abordagem policial com uma fuga arriscada. Ele chamou a atenção de agentes que estavam em patrulhamento nas proximidades, ao ser visto empurrando o veículo pela Rodovia do Contorno.

Ao notar a aproximação dos policiais, o indivíduo tentou fugir e invadiu uma residência, pulando uma cerca de arame farpado. Apesar da tentativa de fuga, ele acabou contido pelos PMs e algemado.

O proprietário da motocicleta, de 43 anos, foi identificado e notificado. Segundo a ocorrência, após ser atendido na UPA de Valença, devido a ferimentos decorrentes da fuga, o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação