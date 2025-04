Escritório Central e Universidade Pública de Medicina: Promessas que voltam ao discurso de Neto

Duas promessas de campanhas passadas voltaram a ganhar destaque no discurso do prefeito Neto (PP): a reabertura do Escritório Central e a instalação de uma Universidade Pública de Medicina em Volta Redonda. Em entrevista a uma rádio local na quinta-feira (dia 3), o prefeito reafirmou o interesse em transformar o prédio icônico da Vila Santa Cecília em um espaço multifuncional e demonstrou otimismo sobre uma negociação entre o governo do estado e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

“O Escritório Central tem solução”, garantiu Neto, apostando na articulação do governador Cláudio Castro (PL) para que o Estado assuma o imóvel. Segundo ele, há possibilidade de um acordo em que a CSN cederia o prédio em troca da compensação de uma dívida com o governo estadual. “Acredito muito que essa negociação vai acontecer”, afirmou.

Plano para o imóvel

A proposta inicial prevê que os três primeiros andares do prédio sejam utilizados como estacionamento, com 350 vagas. Já outros três pavimentos abrigariam a Universidade Pública de Medicina, um projeto que Neto já havia incluído em planos de governo anteriores, mas que até hoje não se concretizou.

Além desses usos, o edifício poderia receber repartições públicas e empresas, tornando-se um espaço estratégico para a cidade. Para viabilizar a reestruturação do prédio de 16 andares, a prefeitura aposta na utilização de estrutura metálica, acelerando as obras e evitando impactos na construção original.

Histórico de tentativas

A possível reabertura do Escritório Central não é novidade. Em outubro de 2023, Neto chegou a sugerir abrir mão da arrecadação do IPTU do prédio – cerca de R$ 500 mil por ano – como forma de viabilizar um acordo com a CSN. No entanto, as negociações não avançaram.

O ex-prefeito Samuca Silva (PSDB) também demonstrou interesse na aquisição do imóvel, que, segundo avaliação da época, poderia ultrapassar R$ 110 milhões. O plano do então gestor previa a criação de um Centro Estratégico Municipal, reunindo órgãos públicos, setores da Prefeitura e empresas.

Prédio icônico

Inaugurado em abril de 1966, durante o Jubileu de Prata da CSN, o Escritório Central já foi um dos principais centros administrativos da empresa. Com dois auditórios, escadas rolantes, cinco elevadores, cozinha, cantina, refeitório, ar-condicionado central, garagem subterrânea e até um heliporto, o espaço chegou a abrigar mais de cinco mil funcionários.

Agora, mais uma vez, a reabertura do prédio e a instalação da universidade voltam ao centro do debate político, enquanto a cidade aguarda um desfecho concreto para essas promessas.

Histórico de promessas e impasses nas negociações

Para quem não lembra, em setembro do ano passado, às vésperas das eleições municipais, Neto, então candidato à reeleição pelo Partido Progressista (PP), voltou a prometer grandes projetos para Volta Redonda. Durante um encontro promovido pela Associação Comercial, Industrial e Agropastoril (Aciap-VR), ele mencionou o interesse na área do Recreio do Trabalhador, no Versátil Clube (no bairro Siderópolis) e até na reabertura da Floresta da Cicuta, uma Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) com uso restrito.

Apesar das promessas, as tratativas não avançaram. Exemplo disso foi a recente oferta da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio (Fecomércio), que propôs pagar R$ 60 milhões à vista pelo Recreio do Trabalhador, sem obter resposta da CSN. O episódio reforça as dificuldades em negociar com a companhia presidida por Benjamin Steinbruch e levanta dúvidas sobre a viabilidade das propostas feitas pelo prefeito.