Homicídio em Paty do Alferes: Idoso é esfaqueado e morre no hospital

Um idoso de 74 anos foi vítima de um homicídio ocorrido na noite do último domingo (dia 27), em Paty do Alferes. O crime ocorreu por volta das 17h40 na Rua Wilton de Godói, em Pedras Ruivas. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Luiz Gonzaga, mas não resistiu e morreu na unidade. Já o acusado, um homem de 52 anos, foi localizado em um bar e preso.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para acompanhar a equipe do SAMU após a denúncia de um homem ferido por arma branca (faca) em um bar da região. No local, a vítima foi socorrida com perfurações na face e levada ao hospital. Apesar dos esforços da equipe médica, o idoso sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio à óbito.

Testemunhas indicaram aos agentes o local onde a vítima estava e, com as informações coletadas, o suspeito foi localizado em outro bar do bairro por uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT). Ele foi detido e levado à 96ª DP (Paty do Alferes), onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso.

O acusado já possui antecedentes criminais, incluindo registros por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e ameaças. A perícia foi realizada no local e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Volta Redonda.

A motivação do crime ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.