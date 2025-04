Missa de Sétimo Dia de Karen Silva será celebrada nesta terça-feira em Volta Redonda

A missa de sétimo dia em memória da cantora Karen Silva será realizada nesta terça-feira (dia 19), às 19h, na Igreja Menino Jesus, localizada na Rua Sargento Paulo Moreira, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. A família convida todos os amigos, fãs e admiradores para participarem do momento de oração e homenagem.

Karen Silva morreu na última quinta-feira (24), aos 17 anos, após seis dias internada no Hospital São João Batista, em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico.

A jovem cantora conquistou o Brasil ainda na infância, ao participar do programa The Voice Kids, em 2020. Com sua voz potente e presença marcante, Karen iniciou uma trajetória promissora, unindo talento, carisma e representatividade.

*Neste momento de imensa dor, a equipe do jornal Folha do Aço se solidariza com os pais de Karen, Manoella e Fernando, além de seus familiares, amigos e fãs. Que a luz de sua memória siga iluminando a todos que ela tocou com sua arte e sua história.