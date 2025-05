UniFOA abre processo seletivo para Medicina

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Medicina do UniFOA para o segundo semestre de 2025. O curso recebeu nota 5 (máxima) na avaliação do MEC e, segundo UniFOA, é um dos cursos mais completos da região para quem quer iniciar a jornada na área da saúde com excelência desde o primeiro semestre.

“A MedVR, como é carinhosamente conhecida, oferece aos estudantes uma estrutura diferenciada que une tecnologia, prática e inovação. Um dos principais destaques é o Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) – hospital próprio da instituição –, que permite aos alunos vivenciarem a prática médica desde o início da graduação. Além disso, o curso conta com convênios com instituições de saúde, prefeituras municipais, órgãos públicos ampliando ainda mais as possibilidades de aprendizagem prática em ambientes reais”, diz trecho da nota da instituição.

Para o UniFOA, outro grande diferencial é o laboratório de realidade virtual, um espaço interativo e dinâmico que proporciona maior compreensão dos conteúdos, permitindo que o estudante desenvolva autonomia e pensamento clínico de forma mais ágil e aprofundada. “As salas de aula são otimizadas para o aprendizado colaborativo, com um currículo que estimula a construção sólida do conhecimento. A estrutura física do curso conta com prédio moderno, laboratórios equipados com tecnologia de ponta e ambientes que favorecem o desenvolvimento acadêmico em todas as etapas da formação médica”.

Os candidatos podem se inscrever utilizando a nota do Enem ou como portadores de diploma. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site unifoa.edu.br.