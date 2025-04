Saae-VR realiza obra de esgoto na Avenida dos Trabalhadores nesta quinta-feira, 1º de maio

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informou, em nota, que realizará nesta quinta-feira, dia 1º de maio, a ligação de uma rede de esgoto na Avenida dos Trabalhadores, próximo à Rodoviária Prefeito Francisco Torres.

Segundo a autarquia, a via ficará fechada ao trânsito durante a execução da obra, com desvio nas proximidades da rodoviária e a presença da Guarda Municipal para orientar os motoristas. O serviço tem previsão para começar às 7h e terminar até as 17h do mesmo dia.

“O Saae-VR pede compreensão à população e ressalta que a intervenção é necessária para garantir mais eficiência e qualidade nos serviços de saneamento”.