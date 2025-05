Voltaço encerra preparação e está pronto para encarar o Paysandu no Raulino de Oliveira

O Volta Redonda finalizou na manhã desta sexta-feira (dia 2), no CT João Havelange, em Pinheiral, os preparativos para o confronto diante do Paysandu, marcado para este sábado (dia 3), às 20h30min, no Estádio Raulino de Oliveira. A partida é válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e será transmitida ao vivo pelos canais Disney+/ESPN.

Durante o último treino, o técnico Rogério Corrêa focou em ajustes táticos com a equipe, que segue em busca da primeira vitória na competição. O volante Pierre, que cumpriu suspensão na rodada anterior contra o Athletic-MG, e o zagueiro Fabrício, recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles do pé direito, treinaram normalmente e estão à disposição da comissão técnica.

Autor do primeiro gol do Esquadrão de Aço na Série B, marcado no empate com o time mineiro, o zagueiro Gabriel Pinheiro ressaltou a importância de conquistar um bom resultado em casa e convocou a torcida para apoiar o time no Raulino.

“Sabemos o quanto esse jogo é importante. Jogar em casa é uma oportunidade de pontuar e precisamos da vitória para mudar nossa situação. Contamos com a presença da nossa torcida no estádio. O apoio de vocês faz a diferença”, afirmou o defensor.

Ingressos

Os ingressos para o duelo já estão à venda pelo site www.ticketvrx.com.br/voltacofc. No sábado, a bilheteria do estádio funcionará das 17h até o intervalo da partida.

Quem estiver com a camisa do Volta Redonda — nas cores preta ou amarela — terá direito à meia-entrada.

Valores:

• Arquibancada: R$ 25 (meia)/ R$ 50 (inteira)

• Cadeiras: R$ 30 (meia)/ R$ 60 (inteira)