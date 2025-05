Operação conjunta das polícias Civil e Militar prende oito homens em Três Rios

Uma operação para combater a criminalidade foi realizada na manhã desta sexta-feira (dia 2) pelas polícias Civil e Militar no município de Três Rios. Denominada “Operação Fígaro”, a ação tem como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em crimes recentes na cidade.

De acordo com informações preliminares, até a publicação desta matéria, oito homens haviam sido presos, além da apreensão de quatro armas de fogo e entorpecentes. Um dos detidos seria o principal suspeito de um tiroteio ocorrido na última semana dentro de uma barbearia no bairro Vila Isabel, que resultou na morte de um homem e deixou outros dois feridos.

Segundo as investigações, dois traficantes ligados a uma facção criminosa invadiram o estabelecimento e abriram fogo contra rivais. Câmeras de segurança de comércios vizinhos registraram a ação.

O acusado foi localizado no Morro São Carlos, também em Vila Isabel. As diligências da operação visam localizar todos os envolvidos no crime, incluindo os autores dos disparos, o veículo e as armas utilizadas, além de apurar a participação de outros suspeitos que possam ter autorizado, monitorado ou facilitado o ataque.

As autoridades seguem na busca pelos demais alvos da operação. Todos os presos foram encaminhados para a delegacia de Três Rios e estão à disposição da Justiça.