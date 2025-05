Alarme falso: PRF usa helicóptero na Dutra após suspeita de sequestro em Barra Mansa

Uma movimentação incomum chamou a atenção de motoristas na manhã desta segunda-feira (dia 5) em um trecho da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) pousou próximo à pista, na altura do bairro Monte Cristo, o que levantou suspeitas de uma grande operação policial em andamento.

Inicialmente, a ocorrência foi tratada como um possível sequestro. Equipes do NOA (Núcleo de Operações Aéreas) e do NOE (Núcleo de Operações Especializadas), junto com a equipe da Delegacia de Resende foram mobilizadas. No entanto, após averiguação dos fatos, os agentes descartaram a hipótese. A situação envolvia, na verdade, cinco cidadãos colombianos que haviam contratado uma empresa de transporte para levá-los até São Paulo, com o objetivo de assistir ao jogo entre Corinthians e América de Cáli, que será realizado nesta terça-feira (dia 6).

No entanto, de acordo com a PRF, o grupo teria utilizado notas falsas de dólar para efetuar o pagamento pela viagem. A Polícia Federal foi acionada e os suspeitos foram encaminhados à delegacia da PF para registro da ocorrência e investigação sobre o uso de moeda falsa.

Apesar do alarme inicial ter sido descartado, a presença da aeronave federal provocou curiosidade e especulações nas redes sociais e entre os motoristas que passavam pelo local.

Foto: Reprodução/Redes Sociais