Van tomba na Dutra em Porto Real e deixa três passageiros gravemente feridos

Um grave acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (dia 5) na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. Por volta das 10h40, uma van que transportava 11 passageiros tombou no km 297, na pista auxiliar, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para o Hospital de Emergência de Resende. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

O tráfego na região chegou a ficar lento durante o atendimento da ocorrência, que mobilizou equipes de resgate e da PRF. Não há informações sobre o estado de saúde dos demais ocupantes da van.

Foto: Reprodução