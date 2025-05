Pinheiral: Delegado Antonio Furtado assume interinamente a 101ª DP

O delegado Antonio Furtado passa a responder interinamente pela 101ª Delegacia de Polícia de Pinheiral durante as férias regulamentares do delegado titular da unidade, período que vai de hoje (05/05) até o dia 19 de maio. A informação foi publicada no Boletim Interno da Polícia Civil.

Titular da 94ª DP de Piraí, o delegado Antonio Furtado acumulará as funções nas duas delegacias. Não é a primeira vez que o delegado assume a delegacia de Pinheiral, nos anos de 2017 e 2018, esteve como titular na 101ª DP.

“Sei que tenho o respeito da comunidade e também respeito a população da região. Durante esse período, vamos atuar com rigor na apuração dos crimes e na responsabilização dos autores conforme determina a lei. Estarei atento tanto a Pinheiral quanto a Piraí”, afirmou o delegado.