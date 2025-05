Operação da Polícia Civil visa cumprir 39 mandados contra facção que tenta expandir atuação em BM e VR

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) deflagraram uma operação, nesta quinta-feira (08/05), para combater o avanço territorial de uma facção criminosa para o interior do estado. Ao todo, são 39 mandados de busca e apreensão que são cumpridos, desde as primeiras horas do dia, em Barra Mansa e Volta Redonda. Até o momento, oito pessoas foram presas e uma arma e munições foram apreendidas.

As investigações tiveram início após a prisão, em 2023, de dois criminosos, com farta quantidade de drogas e envolvimento com a facção investigada. A partir daí, os agentes conseguiram evidenciar, com minucioso trabalho, a relação de narcotraficantes na expansão territorial.

Foram expedidos mandados para 36 endereços em Barra Mansa e outros três em Volta Redonda, todos vinculados a alvos investigados por integrarem a facção. As diligências buscam ainda aprofundar a investigação sobre a estrutura criminosa instalada no Sul Fluminense e enfraquecer o poder bélico e financeiro dos traficantes. A operação está em andamento.