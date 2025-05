Jovem é morto a tiros em Barra do Piraí; polícia investiga suspeitos

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros na tarde de quarta-feira (dia 7), no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. O crime aconteceu por volta das 16h, na Rua 6. A vítima chegou a ser socorrida e levada para a UPA de Santo Agostinho, em Volta Redonda, mas já chegou à unidade sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e confirmou o homicídio no local. Dois jovens, de 15 e 20 anos, foram apontados como suspeitas de envolvimento. Uma terceira pessoa, de 23 anos, também foi ouvida como testemunha, assim como o pai da vítima. Nenhum material foi apreendido.

Após a ocorrência, a perícia foi realizada no local e a análise papiloscópica ocorreu pouco depois. A área foi preservada por viaturas da PM até a chegada dos peritos. Buscas foram realizadas na região com apoio do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do setor reservado (P2), mas nenhum suspeito foi localizado.

O caso foi registrado na 88ª DP (Barra do Piraí), que segue investigando para identificar os autores do crime e a motivação do homicídio.