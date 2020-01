O Restaurante Popular de Volta Redonda, localizado na Avenida da Integração, no Aterrado, foi arrombado na madrugada dessa quinta-feira (dia 23). O crime foi constatado por funcionários quando chegavam para trabalhar. O café da manhã foi suspenso no dia de hoje.



Foi confirmado que os criminosos entraram pelo fundo do imóvel, arrombando portas. De acordo com as primeiras informações, foram levados cerca de R$ 200, dinheiro de troco que estava nos caixas. Os marginais ainda destruíram equipamentos do sistema de monitoramento do Restaurante Popular.

Ainda não há informação se o almoço será servido normalmente. O arrombamento está sendo registrado neste momento na 93ª DP.

O Restaurante Popular foi reaberto em janeiro de 2019 e serve 600 cafés da manhã, entre 6h e 9h, e 1,5 mil almoços, de 10h30min às 14h30min.

Foto: Arquivo