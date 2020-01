Um corpo foi deixado em via pública, enrolado em um cobertor, na tarde de quarta-feira (dia 22), em Angra dos Reis. O cadáver foi colocado bem no meio da Rua Antônio de Azevedo, no Morro do Carmo.

O homem, não identificado, foi morto a tiros. A remoção foi feita pelos bombeiros. Não há suspeitos do crime até o momento. (Foto: Redes Sociais)