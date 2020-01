Com amplo domínio, o Volta Redonda goleou ontem (dia 22) por 4 a 0 a Cabofriense no Raulino de Oliveira. Pedrinho, Bruno Barra e João Carlos, duas vezes, marcaram os gols da vitória, que deixa o Esquadrão de Aço na liderança do grupo B, com seis pontos ganhos.

O jogo

Um primeiro tempo avassalador! O Volta Redonda encurralou a Cabofriense desde o primeiro minuto de jogo e finalizou mais de dez vezes na primeira etapa.

Aos três minutos, João Carlos recebeu na área e bateu para o gol, a bola desviou na defesa e foi para a linha de fundo. No escanteio, o camisa 9 cabeceou no travessão. Na sequência do lance, Marcelo bateu para um grande defesa de George.

O camisa 1 dos visitantes seguiu se virando como podia para evirar o gol tricolor, principalmente quando volante Gama recebeu o segundo amarelo e deixou a sua equipe com um a menos. Ele fez, pelo menos, seis grandes defesas, em chutes de Bernardo, Marcelo e Pedrinho, além de contar com a sorte em bolas que saíram muito perto, como a de Luiz Paulo, que saiu tirando tinta da trave.

De tanto insistir, o gol saiu aos 38 minutos. Após outra grande jogada de Oliveira, Pedrinho bateu cruzado para abrir o placar no Raulino de Oliveira.

Pedrinho marcou o primeiro da goleada

Na volta do intervalo a soberania do Esquadrão de Aço continuou e, desta vez, não demorou a ser transformada em gol. Aos 18 minutos, Luiz Paulo cruzou na medida para Bruno Barra mandar para o fundo das redes.

O Volta Redonda seguiu pressionando e não demorou a ampliar o marcador. Saulo Mineiro chegou ao fundo e tocou para João Carlos empurrar para o fundo das redes. Minutos depois, Maicon foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. João Carlos foi para a cobrança e marcou o seu segundo gol no jogo, fechando a goleada tricolor.

João Carlos foi o artilheiro da tarde, com dois gols –

Fotos: Divulgação/VRFC

Na próxima rodada, o Voltaço visita o Flamengo, sábado (dia 25), às 18h, no Maracanã.

Campeonato Carioca 2020 – 2° rodada da Taça Guanabara

Volta Redonda 4×0 Cabofriense

(25/01/2020 – estádio Raulino de Oliveira – 16h)

Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira (Maicon), Heitor, Daniel Felipe e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson, Marcelo (João Vitor) e Bernardo (Saulo Mineiro); João Carlos. Técnico: Luizinho Vieira.

Gol: Pedrinho, Bruno Barra e João Carlos (duas vezes)

Cartão amarelo: Bernardo, Saulo Mineiro e Wallisson.

Público: 1.411 (1.011 pagantes)

Renda: R$ 7.860