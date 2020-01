Uma carreta transportando garrafas de cerveja tombou na manhã desta terça-feira (do 28), na BR-393, no trecho conhecido como Curva do Aterrado, no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí.



De acordo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista, de 46 anos, não ficou ferido. Ele seguia com destino a São Paulo. Neste momento, o trânsito no km 247 flui normalmente.

Foto: Reprodução PRF