Conforme antecipado pela Folha do Aço em sua última edição, o comando do 28° Batalhão de Polícia Militar passará por uma troca de comando. Segundo a PM, a Tenente Coronel Luciana Rodrigues deixa o 28°BPM nessa sexta-feira (dia 31), em Volta Redonda, para comandar o 37°BPM, em Resende. Quem assume o 28°BPM é a Tenente Coronel Andréa Ferreira da Silva Campos, que comandava o Batalhão de Resende. Já o 5° CPA (Quinto Comando de Policiamento de Área) também terá uma troca no comando, com a saída do Tenente Coronel Cleber Silva Maia, que se despede nessa quinta-feira (dia 30).