A partir desse ano, entrou em vigor em Volta Redonda a lei de autoria do vereador Luciano Mineirinho (PL), com coautoria do também vereador Granato (PTC), que altera os valores nas taxas de inspeção sanitária do município. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, em sessão solene realizada em dezembro de 2019, e passou a valer como lei no último dia 16 de janeiro.

Vereador autor da lei acredita que empresários e contadores sairão beneficiados com as alterações

Em suas redes sociais, o autor da lei deu detalhes sobre os objetivos do projeto. “Tal cobrança refere-se à renovação das licenças que no nosso entendimento não poderia ser do mesmo valor da taxa inicial, aumentando assim os custos para os contribuintes.”, escreveu Luciano. Com a alteração na tabela do Código Sanitário do município, os valores de pagamento podem diminuir em até 80% para os anos seguintes.

Ajudou também na elaboração da lei, a direção do fórum das entidades empresariais, representada em diversas reuniões com os autores do projeto por presidentes de entidades de Volta Redonda.