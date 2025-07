BM: Caminhão-cegonha e maquinário pegam fogo após colisão na Dutra; duas pessoas ficam gravemente feridas

Um grave acidente registrado na noite da segunda-feira (dia 30) causou interdições e congestionamentos em ambos os sentidos da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. De acordo com a CCR RioSP, a colisão traseira envolveu um caminhão-cegonha e um maquinário que realizava obras no km 289 da pista sentido São Paulo, por volta das 23h52.

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO), o impacto foi tão intenso que provocou incêndio em um dos veículos. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram socorridas pelas equipes de resgate da concessionária, sendo levadas para a Santa Casa de Barra Mansa. As vítimas, até o momento, não foram identificadas.

A pista no sentido Rio de Janeiro ficou interditada até por volta de 1h15 da madrugada desta terça-feira (dia 1º), enquanto a pista em direção a São Paulo permaneceu fechada até 3h20, com liberação total e normalização gradual do tráfego em seguida. O congestionamento chegou a 8 quilômetros.

Novo acidente na manhã desta terça

Ainda na manhã desta terça-feira, um novo acidente foi registrado no km 285 da Dutra, também em Barra Mansa, no fim da fila formada pelo congestionamento anterior. A batida envolveu três carros e dois caminhões. A princípio, não há registro de feridos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas e atuam no local.

Foto: Divulgação/PRF