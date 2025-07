Volta Redonda: Sistema Integrado de Segurança apreende grande quantidade de drogas após denúncia

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda – serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) –, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e profissionais da Semop, apreenderam nesta terça-feira (dia 1º), após denúncia, uma grande quantidade de drogas durante a ação no bairro Água Limpa. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia (93ª DP).

Durante patrulhamento, os agentes do Serviço Integrado foram abordados por um homem informando sobre a presença de outros dois na Avenida Felipe dos Santos, no Água Limpa, alegando que eles carregavam uma sacola preta e estavam em atitude suspeita.

Os agentes localizaram os suspeitos, que fugiram por uma área de mata e abandonaram uma sacola preta, onde foram encontrados 295 pinos de cocaína, com valores que, somados, giram em torno de R$ 3,9 mil. Todo o material foi recolhido e encaminhado à 93ª DP, onde o caso foi registrado.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, ressaltou a importância do Sistema Integrado de Segurança Pública na fiscalização de rotina, otimizando recursos das forças de segurança e gerando resultados, além do apoio e confiança da população aliada à segurança pública.

“Um belo trabalho de prevenção do Sistema Integrado, que vem obtendo resultados contundentes em auxílio às forças de segurança. Isso resulta em índices criminais cada vez mais baixos em nossa cidade. Parabéns aos agentes e ao cidadão de bem que confia na Segurança Pública e tem sido fundamental para estabelecermos essa segurança de proximidade”, destacou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.