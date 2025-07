Registro do ponto eletrônico já é obrigatório para médicos da rede municipal de Barra Mansa

Dando continuidade ao processo de modernização da gestão pública, a Prefeitura de Barra Mansa já implantou pontos eletrônicos em todas as unidades que integram a rede municipal de saúde. As 69 unidades – postos, clínicas, hospitais e centros de especialidades médicas – já contam com os equipamentos para que todos os profissionais (incluindo os médicos) registrem seus horários de entrada, saída e intervalo.

A iniciativa assegura a transparência na jornada de trabalho e maior eficiência no atendimento à população, além de coibir a evasão de profissionais durante o horário do expediente. O cadastro das digitais dos médicos tem ocorrido diretamente nas unidades.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, ressaltou que a instalação dos pontos eletrônicos é mais uma importante ação voltada à otimização dos serviços prestados no município. “Nós sabemos o quanto é importante poder contar com médicos pontuais e comprometidos com a realização de um atendimento de qualidade ao nosso munícipe. Além de garantir o respeito à população, é uma forma também de reconhecer e valorizar os médicos que atuam em conformidade com sua carga horária”, comentou.

Segundo o prefeito Luiz Furlani, a medida é mais um avanço em relação ao que já tinha sido feito no Centro Administrativo Municipal (Campla), na Fundação Cultura e nas secretarias.

Reafirmo meu compromisso com a saúde e estarei acompanhando de perto e tendo contato com os nossos munícipes, que serão os principais beneficiados com as medidas que estamos adotando. Esse é um dos principais motivos para a instalação dos pontos eletrônicos em cada repartição municipal, que agora chega aos nossos postos, às clínicas, UPA, Hospital da Mulher e ao CEM (Centro de Especialidades Médicas) – declarou Furlani.

