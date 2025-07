Radialista Henrique Barbosa morre aos 75 anos em Volta Redonda

O radialista Henrique Barbosa morreu na noite desta segunda-feira (dia 30), aos 75 anos, em sua casa, em Volta Redonda. Nome histórico do rádio no Sul do estado, ele teve uma longa trajetória na comunicação regional.

Henrique era conhecido pelo estilo direto e pela forte conexão com os ouvintes. Durante décadas, apresentou programas que mesclavam jornalismo, opinião e serviço à população.

O corpo está sendo velado no Portal da Saudade. O horário do sepultamento ainda não foi definido.

Henrique Barbosa deixa familiares, amigos e admiradores que o acompanharam ao longo de sua carreira.