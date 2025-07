Polícia Civil realiza ação contra o tráfico de drogas em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam três pessoas e apreenderam quatro menores, nesta segunda-feira (30/06), durante a Operação Cerco Total, que visa combater o tráfico de drogas em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. Durante as diligências ainda foi apreendida vasta quantidade de drogas, rádios comunicadores, dinheiro em espécie e celulares.

De acordo com os agentes, no Morro do Carmo, um homem e uma mulher foram presos pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. No mesmo local, dois adolescentes, de 17 anos, foram apreendidos for fato análogo aos mesmos crimes. Com os detidos foram apreendidos 82 pinos de cocaína, 150 pedras de crack, 20 comprimidos de ecstasy, 20 frascos de loló, quatro rádios-comunicadores, três bases de rádio, quatro celulares e R$ 60 em espécie, distribuídos em uma mochila e uma sacola.

Já no bairro da Banqueta, os agentes cumpriram um mandado de prisão em um imóvel abandonado, usado como ponto de observação do tráfico. 20 porções de maconha, 10 frascos de loló, 23 porções de cocaína e um radiocomunicador foram recolhidos. Na mesma ação, dois menores, de 17 e 16 anos, foram apreendidos.

A Operação Cerco Total reforça o compromisso da Polícia Civil na repressão ao tráfico de drogas e na captura de criminosos que atuam em diversas comunidades de Angra dos Reis.