O Volta Redonda está classificado para a semifinal da Taça Guanabara. Apesar da derrota por 2 a 1 para o Boavista neste sábado (dia 8), os resultados da rodada garantem ao Esquadrão de Aço, pelo menos, a segunda colocação do grupo B.

Agora, o Voltaço aguarda o jogo do Fluminense neste domingo para conhecer o seu adversário na semi.

O jogo

A partida começou morna e com poucas chances de gol. As primeiras chances de gol surgiram apenas após a parada técnica. Melhor para os donos da casa, que marcaram duas vezes. Caio Dantas, aos 33 minutos, abriu o placar para o Boavista, que marcou o segundo dois minutos depois, com Marquinho, contra.

Se o primeiro tempo foi dos donos da casa, a segunda etapa começou com domínio tricolor. Aos 11 minutos, Saulo Mineiro, que entrou no intervalo, recebeu lançamento de Marcelo, driblou o marcador e bateu com categoria para balançar as redes. O empate tricolor quase veio aos 20 minutos. João Carlos aproveitou rebote da defesa adversária, bateu para o gol e a bola saiu rende a trave.

A partida seguiu equilibrada até que o árbitro da partida viu um toque de mão de João Carlos no meio-campo, deu o segundo amarelo e expulsou o atacante tricolor. Apesar da desvantagem numérica, o Volta Redonda teve uma grande chance para empatar a partida aos 36 minutos. Saulo Mineiro ganhou na velocidade do defensor adversário, invadiu a área e bateu para o gol, mas o Greguer fez grande defesa e evitou o empate.