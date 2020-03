A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu, em reunião na manhã desta segunda-feira (dia 16), suspender o Campeonato Estadual por 15 dias, assim como as demais competições organizadas pela entidade. A medida é uma prevenção contra a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O encontro na sede da entidade durou cerca de 4 horas e contou com a presença de presidentes e representantes dos clubes, além do infectologista Celso Ferreira Ramos Filho. A última rodada da Taça Rio foi realizada com portões fechados, como modo de prevenção ao Novo Coronavírus (Covid-19).

Além de ajudar a prevenir o contágio dos jogadores, a medida também busca evitar que jornalistas, dirigentes e pessoas que trabalham na logística da partida contraiam o vírus.

Foto: Reprodução/Internet