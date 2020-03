A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, em conjunto com Guarda Municipal e a Gerência de Fiscalização de Posturas, anunciou neste sábado (dia 21), novas medidas a serem adotadas em diversos setores de serviços oferecidos no município, a partir de domingo (dia 22). Baseado no decreto 9.015 de 2020, a decisão prevê o que pode e não pode funcionar nos próximos 15 dias, a fim de evitar contágio e proliferação do Covid-19.

Na última sexta-feira (dia 20), o prefeito Rodrigo Drable, já havia determinado o encerramento das atividades nos templos religiosos, lojas de conveniência em postos de gasolina, os shoppings Popular, Rodoviária, Figorelli e House, além de todas as galerias e comércio em geral, mantendo apenas os serviços essenciais como mercados, padarias, farmácia, drogarias e postos de gasolina.

O secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Luiz Furlani, disse que essas medidas têm único objetivo salvar e preservar vidas contra esse inimigo implacável e oculto, chamado coronavírus. “Peço, encarecidamente, para que as pessoas respeitem esse direcionamento e pensem nos familiares, amigos e clientes. Nós não vamos poupar esforços para acompanhar toda a situação no município”, frisou.

Furlani ainda disse que o não cumprimento das medidas trarão sérias consequências aos comerciantes. “Os que não respeitarem as determinações e considerações do Ministério da Saúde, além de serem multados, terão o estabelecimento interditado. Em caso de resistência, a Polícia Militar será acionada e o mesmo será conduzido à delegacia para que sejam tomadas as devidas providências”, informou.

Ambientes proibidos de funcionar

– Cursos preparatórios, inglês e similares;

– Hotéis e motéis (autorizado até meia-noite deste domingo);

– Salão de beleza, barbearia e salões de festas;

– Cartórios;

– Ambulantes de todo e qualquer segmento;

– Restaurante, padaria e lanchonete dentro de supermercados;

– Concessionária de veículos novos e usados.

Permissão apenas para serviço de entrega

– Material de construção;

– Lanchonetes, casas de bolos, docerias, hamburguerias, pazzarias, restaurantes e demais seguimentos;

– Pet Shop e agropecuária;

– Depósito de água e gás.

Estabelecimentos e serviços com restrições

– Padaria – apenas atendimentos de balcão, não será permitido uso de mesas e refeições no local. Se houver fila, deverá ter um funcionário organizando os clientes, usando os itens de higienização, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde.

– Clínica médica, odontológica e veterinária, somente urgência e emergência;

– Ônibus intermunicipais, somente nas cidades da redondeza;

– Bancos e loterias, mantendo o distanciamento de 1,30 metros;

– Feira livre, Vila Nova, apenas para comercialização de alimentos perecíveis e terá o monitoramento da Fiscalização de Posturas;

– Serviços de manutenção de operadoras, telefonia e televisor, apenas com autorização da Guarda Municipal;

– Borracharia, mecânica e elétrica, apenas casos emergenciais;

– Transportes alternativos.

Denúncia

Para denunciar ou notificar o não cumprimento das novas medidas determinadas pela Prefeitura de Barra Mansa, a Secretaria de Ordem Pública está disponibilizando um serviço de denúncia anônima, no plantão da Guarda Municipal. Os telefones para contato são (24) 3028-9369 ou 3028-9339.