A prefeitura de Barra Mansa confirmou na tarde de sábado (dia 21) a morte do professor do projeto Música nas Escolas e percussionista da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, Adelmo Machado. De acordo com as primeiras informações, o músico deu entrada em um hospital na última quinta-feira (dia 18) com fortes dores nas costas, lá foi descoberto um tumor na coluna.

Adelmo Machado passou por um procedimento cirúrgico, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu neste sábado.



“Toda a Prefeitura de Barra Mansa lamenta a perda do professor e se coloca à disposição dos familiares, esperando que os mesmos encontrem consolo neste difícil momento”, diz a nota.

Foto: Arquivo/PMBM