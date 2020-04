Um acidente na tarde desta terça-feira (dia 31) na BR-101, a Rio-Santos, em Angra dos Reis, matou uma mulher e deixou um homem ferido. Os dois, que não tiveram os nomes divulgados, estavam num caminhão transportando peixes, que tombou no km 461 da pista sentido Rio, no bairro Porto Galo.

A mulher morreu no local. Ela foi lançada fora da cabine do veículo. O motorista ficou preso nas ferragens. Ele foi levado para o Hospital Geral da Japuíba com fratura exposta numa das pernas e passou por uma cirurgia. Com o tombamento, a carga foi lançada na pista, interditando a faixa até a noite passada.