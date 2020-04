Com envio de novo lote da vacina contra a gripe ao município, cerca de 1.300 mil doses, Pinheiral disponibiliza nesta quarta (dia 1º) a vacinação nas unidades de saúde. A secretaria de Saúde seguirá as orientações do Governo do Estado e vacinará até o dia 3 de abril idosos de 70 a 79 anos. Até o momento, cerca de 2.000 mil pessoas já foram imunizadas em Pinheiral.

O público-alvo desta fase da campanha são idosos e profissionais da saúde, seguindo o novo calendário de datas do Estado. Já do dia 6 a 14 de abril, as pessoas que tenham entre 60 e 69 anos serão vacinadas. A partir do dia 15 de abril, a imunização voltará a ser feita em todos os cidadãos com 60 anos ou mais. Lembrando que, pode haver alteração por conta da remessa da vacina, uma vez que a cidade recebe as doses do Ministério da Saúde.

“Para evitar aglomerações e seguindo orientações do governo do Estado, vamos manter o novo calendário e seguir com nossas ações como o sistema “drive-thru” e vacinando em casa aqueles que não têm condições de se locomover até a unidade”, disse o secretário de Saúde, Everton Alvim.