Um motociclista de 20 anos ficou gravemente ferido, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao colidir de frente com uma Saveiro de Volta Redonda no km 235, na manhã desta terça-feira (dia 31), no bairro Santa Amália, em Vassouras.

A vítima conduzia uma Honda CG 125 com placa do Rio de Janeiro, sendo socorrida no Hospital Universitário de Vassouras. O motorista da Saveiro, de 44 anos, que mora em Volta Redonda, não se feriu. Foto: Polícia Rodoviária Federal