O presidente da Unimed-VR, Luiz Paulo Tostes Coimbra, mais uma vez caminhou na contramão quando o assunto é pandemia do novo coronavírus. Dezesseis dias após ignorar as recomendações das autoridades de Saúde de todo o país, e reunir dezenas de médicos cooperados em uma assembleia-geral, Luiz Paulo usou as redes sociais para fazer apologia contra o isolamento social.

Na noite de quinta-feira, ele fez uma publicação comparando os números de mortes pela Covid-19 no Brasil essa semana, com os casos de tuberculose e dengue. No fim do post, Luiz Paulo, que é médico, deixa o seguinte recado: “Acorde, gente, e desliga a Rede Globo”.

Até na semana passada, Folha do Aço tinha apurado que pelo menos dez cooperados da Unimed-VR estariam infectados pelo novo coronavírus. Entre eles, o próprio presidente Luiz Paulo Tostes. O número de testes positivos deve crescer nos próximos dias.

Em transmissão ao vivo na tarde de sexta-feira (dia 3), o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves (PRB), anunciou os dois primeiros casos confirmados no Município. Os pacientes, segundo ele, são dois médicos que trabalham na Unimed-VR. Mas para o presidente da cooperativa de plano de saúde, que convocou a assembleia-geral durante a pandemia de coronavírus, a culpa é da imprensa.