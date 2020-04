O prefeito Samuca Silva (PSC) iniciou a transmissão ao vivo da desta terça-feira (dia 14) pedindo desculpas pelo que chamou de “mal entendido” com a população de Barra Mansa. Na tarde anterior, vazou parte de uma fala em que secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, comenta sobre a não reabertura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Região Leste.

Segundo Samuca, o comentário de Alfredo não teve a intenção de ofender ou menosprezar o trabalho que vem sendo realizado em Barra Mansa, que o prefeito classificou como “invejável.” “Ontem o comentário do Alfredo, logo no início da live, foi com a preocupação da prefeitura de Barra Mansa, não conseguir reabrir a UPA. Nós sabemos que grande parte da Região Leste de Barra Mansa é atendida, também, na rede de Volta Redonda. Mas, de qualquer forma, se tanto o prefeito, as autoridades e o povo de Barra Mansa, nossos irmãos, se sentiram de alguma forma… não foi a intenção do Alfredo,” afirmou o prefeito.

O mandatário do Palácio 17 de Julho relatou sua preocupação com o avanço da Covid-19 na região, reafirmando o tom conciliatório do início da transmissão. “Posso garantir a vocês, como autoridade, que Volta Redonda, a maior cidade aqui do Sul Fluminense, está preocupada com todas as cidades, e tomara que nós consigamos investir na Saúde de Barra do Piraí, Pinheiral, Barra Mansa e também Volta Redonda”, disse Samuca.