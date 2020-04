O prefeito Samuca Silva (PSC) afirmou nesta terça-feira (dia 14) que vem estudando medidas para viabilizar, de forma flexibilizada e seguindo as normas de prevenção ao Covid-19, a reabertura do comércio em Volta Redonda. Segundo o prefeito, os estudos estão sendo realizados a fim de reabrir o comércio a partir do próximo dia 27, mas de forma a se evitar aglomerações. A informação foi divulgada durante mais um boletim sobre os casos de coronavírus, nas redes sociais do prefeito.

Enquanto Samuca atualizava a população a respeito do Covid-19 na Cidade do Aço, era possível ouvir buzinas, que marcavam mais uma manifestação a favor da reabertura do comércio. O prefeito minimizou o chamado “Buzinaço”, afirmando que o protesto era composto de apenas seis carros e quatro pessoas a pé, que estavam em frente ao Palácio 17 de Julho.

Volta Redonda atingiu, nesta terça-feira (dia 14), a marca de 127 casos confirmados e outros 700 suspeitos. A cidade ainda conta com 29 pacientes internados, dois com casos positivos da Covid-19, um internado no Hospital Regional e outro em um hospital particular da cidade, e outros 27 com suspeita da doença.