Dois meses após o fechamento em virtude da pandemia do novo coronavírus, os shoppings centers de Volta Redonda estão autorizados a reabrem as portas aos clientes a partir desta segunda-feira (dia 18). A medida faz parte do Decreto assinado pelo prefeito Samuca Silva (PSC) determinando a volta gradativa do comércio e demais atividades econômicas.

Algumas regras deverão ser observadas pelos administradores dos shoppings. A começar pelo horário de funcionamento estabelecido, de 12h às 20h. O tempo de permanência dos veículos no estacionamento será limitado ao máximo 1h30min.

O Decreto municipal proíbe o acesso de menores de cinco anos e maiores de 60 anos nos shoppings. Outra restrição é para funcionamento das praças de alimentação com utilização das mesas pelos consumidores de forma intercalada, observando a ocupação máxima de 30%.

Seguem proibidos, no entanto, o funcionamento de áreas comuns que gerem aglomerações, como cinemas e espaço de brinquedos. Para que o comércio reabrisse em Volta Redonda foram determinados seis eixos de avaliação diária que irão determinar as ações do governo da cidade.

Segundo a secretaria de Saúde, até o início da noite de sexta-feira (dia 15), os pontos de monitoramento condicionantes para a retomada de atividades econômicas seguiam dentro dos limites. Os seis eixos de monitoramento são: o número de casos suspeitos não poderá aumentar em 5% por dois dias seguidos (hoje o aumento foi de 1,15%); A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (estando com 31% de ocupação hoje). A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (permanecem em 6%); O grupo de

risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.

Sider Shopping

Visando adaptar-se as recomendações impostas pelo Decreto, a administração do Sider Shopping Center, na Vila Santa Cecília, optou por reabrir o acesso ao público somente na terça-feira (dia 19).

Os lojistas terão oportunidade de adaptar-se às regras previstas pelo governo municipal. Além do Sider, Volta Redonda tem o Park Sul,

na Rodovia dos Metalúrgicos, e o Pontual Shopping, na Vila, como principais opções do setor.